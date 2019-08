Intimidazione a sindaco in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 3 AGO - Nuovo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale in Sardegna. Una bottiglia di plastica incendiaria è stata rinvenuta stamattina di fronte all'ingresso della casa del sindaco di Girasole (in Ogliastra), Gianluca Congiu. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tortolì, che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso. L'episodio arriva a pochi giorni dall'incendio dell'auto del sindaco di Cardedu, Matteo Piras, sempre in Ogliastra, e dall'attentato alla sede del Pd a Dorgali (Nuoro).

