Violenta lite a Monserrato, entrambi i contendenti raggiunti da colpi di arma da fuoco.

Nella nottata odierna, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile del Norm sono intervenuti in via Lussu, per una violenta lite, scaturita tra una guardia giurata e un 21enne. Il motivo sembra sia dovuto alla polvere sollevata dal transito dell’auto di servizio della guardia, mentre il giovane stava cenando nel giardino della propria abitazione.

Nel corso del diverbio sono stati esplosi, a scopo intimidatorio, alcuni colpi d’arma da fuoco dalla pistola d’ordinanza della guardia giurata, successivamente sequestrata, uno dei quali ha raggiunto al ginocchio sinistro la stessa guardia e, probabilmente, al ginocchio destro anche la controparte.

Visitati presso il pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico di Monserrato, sono stati dimessi entrambi con una prognosi di dieci giorni per lesioni varie.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Monserrato e del Norm tese a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e la corretta attribuzione delle responsabilità penali dei litiganti.

L'articolo Solleva la polvere mentre il vicino sta cenando: furiosa lite a Monserrato, esplodono colpi di pistola proviene da Casteddu On line.