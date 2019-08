Stefano, turista di Bologna: “Ogni giorno ripulisco la spiaggia di Orosei, qui c’è troppa inciviltà”

Ha in tasca il diploma del liceo Classico, si è iscritto nella facoltà di Scienze della comunicazione e ha già un lavoro: “Collaboro con un’azienda informatica che ha sviluppato un’app legata alla raccolta differenziata”. Stefano Salgó, diciannovenne di Bologna, è innamorato della Sardegna. La prima volta che è venuto in vacanza nell’Isola al centro del Mediterraneo aveva solo tre anni. Anche in questa estate 2019 ha deciso di trascorrere agosto tra mare e natura. Difendendoli dai cafoni dei rifiuti: “In pochi giorni ho riempito sei bustoni con rifiuti di ogni tipo, tutti abbandonati nella spiaggia di Cala Liberotto”, racconta il giovane ecologista, contattato da Casteddu Online. La pagina Fb “Clean coast Sardinia” gli ha pure dedicato un post pubblico per elogiarlo. “Spero che questo mio gesto possa servire da esempio per tutti gli altri, se ognuno di noi raccogliesse anche solo due bottiglie elo due lattine dalla sabbia, le spiagge sarebbero pulite”. Difficile dargli torto. E Salgó, in un “presente” nel quale sempre più giovani sposano la causa ambientalista, è anche “fan di Greta Thunberg, la ammiro molto”.

La ragazzina che ha coinvolto milioni di giovani di tutto il mondo a scendere in piazza per i rifiuti, però, non piace a tutti. “Sono infastidito dalle strumentalizzazioni che stanno facendo su di lei. Ho anche partecipato, qualche tempo fa, ad uno degli scioperi globali”.

