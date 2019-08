Cercansi artisti per un murales da realizzare in campagna Santu Lussurgiu lancia un contest. Si vuole abbellire un punto di erogazione dell’acqua

Un murales per riqualificare la struttura di cemento armato del punto di presa d’acqua nella località Codinas Murtas, nelle campagna di Santu Lussurgiu. Questo l’obiettivo del contest ideato dal gruppo Isiones, l’Amministrazione comunale di Santu Lussurgiu, in collaborazione con Pro Loco, C.E.A.S. Don Deodato Meloni, Archeoclub, A.S.D. Montiferru MTB e la Consulta giovani.

Un modo per promuovere un’opera artistica e attivare anche percorsi di coesione sociale e di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’acqua, risorsa comune del Montiferru e parte integrante della sua identità e storia.

Il sito dove verrà realizzata l’opera muraria si trova al limitare del S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) Riu Sos Molinos – Sos Lavros – Monte Urtigu. I punti di presa d’acqua sono luoghi di approvvigionamento idrico pubblico e gratuito e che hanno come principali fruitori coloro che lavorano in campagne sprovviste di pozzi o distanti da abbeveratoi pubblici. La struttura ha una forma trapezoidale, cava nel centro della sua base maggiore. Il tema del murale sarà l’acqua.

L’artista (o il gruppo di artisti) vincitore verrà premiato con una somma in denaro in denaro dell’ammontare di 200 euro netti, erogati mediante ritenuta d’acconto. Al vincitore verrà offerto il pernottamento a Santu Lussurgiu e il materiale necessario per lo svolgimento dell’opera.

I requisiti. Possono partecipare al contest artisti e gruppi di artisti, in questo caso dovrà essere esplicitamente identificato un capogruppo come referente. Ai fini della selezione e della valutazione della bozza dell’opera, eventuali titoli di studio professionali presentati dai partecipanti non determinano un punteggio maggiore.

Sono ammesse al concorso opere murali inedite e di ogni corrente stilistica e tecnica. Sono ammesse al concorso opere murali inedite e di ogni corrente stilistica e tecnica. Poiché si tratta di un intervento artistico extraurbano, i promotori del contest Isiones chiedono ai partecipanti che venga rigorosamente utilizzata nella loro proposta una palette di colori in armonia con l’ambiente circostante, utilizzando dunque nuances le più naturali possibile, affinché l’opera risulti piacevole, integrata e non visivamente impattante.

Come partecipare. Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo di iscrizione con i dati anagrafici dell’artista (in caso di gruppo, con quelli del referente); compilare la scheda tecnica nella quale dovrà essere riportata una breve descrizione dell’opera (max 2500 battute), l’indicazione accurata del materiale necessario per la realizzazione e la stima della durata della realizzazione; allegare due o più immagini con buona risoluzione del bozzetto dell’opera che mostrino chiaramente lo sviluppo di essa sulla struttura, nel formato jpg o png. I moduli correttamente compilati e gli allegati andranno inviati via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Se impossibilitati per qualsiasi motivo ad accedere al concorso tramite mail, i partecipanti possono spedire il modulo di iscrizione, la scheda tecnica e il bozzetto originale illustrato in maniera dettagliata, rigorosamente in busta chiusa e senza l’indicazione del mittente (pena l’esclusione dal concorso) all’indirizzo: CONTEST ISIONES c/o PRO LOCO SANTU LUSSURGIU, via Santa Croce 9, 09075 Santu Lussurgiu (OR).

Date e scadenze. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è sabato 31 agosto. Il vincitore del contest verrà proclamato il 6 settembre. La composizione della giuria tecnica verrà resa pubblica sul sito del Comune di Santu Lussurgiu e sui canali social del progetto Isiones, su Facebook e Instagram, poco prima della data di chiusura del bando.

Sabato, 3 agosto 2019

L'articolo Cercansi artisti per un murales da realizzare in campagna sembra essere il primo su LinkOristano.it.