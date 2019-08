Festa delle etnie di Arborea: ringraziamenti dopo il bilancio positivo

Il presidente della Pro Loco di Arborea Paolo Sanneris, unitamente al Consiglio Direttivo e al Gruppo di Lavoro, esprimono un giudizio positivo sulla due giorni (27 e 28 luglio), che ha riguardato la 17^ Festa delle Etnie. Evento al quale hanno concorso il Comune di Arborea, quelli gemellati di Zevio, Villorba, Sermoneta e Mortegliano, la 3A Latte Arborea, la Banca di Credito Agrario, la Cooperativa Produttori, Aziende locali e del territorio, la Regione Sarda.

Due i segmenti che hanno caratterizzato una rassegna gremita di pubblico nonostante il concomitante svolgersi di altre manifestazioni: la gastronomia con le specialità etniche delle Regioni d’origine: Sardegna, Veneto, Romagna, Friuli e Lazio, il riuscito e gradito contorno della Sagra delle Angurie, giunta alla sua 45^ edizione, gli altri appuntamenti con Seadas sotto le Stelle e la festa della birra, animata dai giovani della Pro Loco. Ma come non ricordare i tortelloni di ricotta, burro e salvia della Romagna, i gnocchi di partate e la trippa al sugo del Veneto, la polenta indorata con patate del Friuli, la porchetta di Ariccia e la pasta alla gricia del Lazio, gli spaghetti con cozze Nieddittas e petza imbinada con pani indorau proposti dalla Sardegna. Piatti graditi dal pubblico ospitato in spazi attrezzati all’aperto in un clima di gradevole convivialità.

La parte degli eventi culturali ha occupato la parte iniziale della festa con la rievocazione storica dell’arrivo dei primi coloni ad Arborea.Una platea attenta è coinvolta ha seguito l’evento che ha avuto come cornice quella d’origine: la Piazza Maria Ausiliatrice con lo scenario del contesto urbano composto dalla Chiesa del S.S. Redentone, la Locanda del Gallo Bianco, la Scuola, Il Teatro, il Municipio e altri edifici.

Con la regia di Gianni Sardo e Patrizia Martis trenta figuranti sono stati i protagonisti di un evento scenico dove la comunicazione orale in lunga sarda e veneta, mentre i brani musicali e i canti d’origine che ne sono stati l’anima, sono stati interpretati dal coro di Arborea. Il giorno di chisura, altro evento culturale dove, con l’autrice Emanuela Signorini, Anna Maria Capraro, presente il sindaco Manuela Pintus e la testimonianza storica di Leonardo Mura, ha presentato il libro “Il Sangue Nero di Mussolinea”, il duplice delitto di due sedicenni ambientato negli anni trenta della bonifica.

L'articolo Festa delle etnie di Arborea: ringraziamenti dopo il bilancio positivo sembra essere il primo su LinkOristano.it.