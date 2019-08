Settimo San Pietro, incendio di un’autovettura nella notte.

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte, intorno alle 03:30, per l’incendio di un’auto in sosta in via Arturo Toscanini nel centro abitato del comune di Settimo San Pietro.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale evitando la propagazione delle fiamme ad altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

L'articolo Auto in fiamme nella notte a Settimo, intervengono i vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.