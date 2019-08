Cagliari, in 50 al Bastione con le scarpette bianche: “Per i bimbi di Bibbiano e di tutto il mondo”

Sono arrivati da tutta la città e anche dall’hinterland, sfidando il calo di un due agosto da “bollino rosso” per far trionfare il bianco dell’innocenza. L’evento “Scarpe bianche-i bambini non si toccano”, organizzato da Romualdo Nieddu, presidente dell’associazione Salute e Ambiente, riscuote un buon successo. Tante le donne presenti, ma anche uomini. Molti i cartelli con la scritta “parlateci di Bibbiano”, adagiati sulla gradinata riaperta da poche settimane. Dopo aver poggiato le scarpette bianche, i manifestanti hanno raggiunto la parte opposta della piazza e c’è stato spazio per qualche minuto di silenzio. “È importante non abbassare la guardia, deve continuare a prevalere il messaggio che i bambini non vanno toccati e non devono essere assolutamente portati via alle famiglie. Mando un messaggio di solidarietà collettivo, da parte mia e di tutti i partecipanti”, afferma Nieddu, “alle famiglie, alle mamme, ai papà e ai nonni dei bambini sottratti e fatti sparire”.

