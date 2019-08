Il ritorno del Ninja: Nainggolan domani a Cagliari, all’aeroporto l’abbraccio dei tifosi

Torna domani. La notizia su Sky: Radja Nainggolan il centrocampista belga è atteso per domani a Cagliari, l’arrivo all’aeroporto di Elmas e poi i primi allenamenti nel centro sportivo di Assemini. I tifosi si stanno organizzando per l’accoglienza. Le visite mediche e la firma sono previste lunedì. Giulini si assicura così un campione per i festeggiamenti del centenario della società rossoblù.

Sempre lunedì potrebbe essere il giorno definitivo per l’arrivo di Defrel in rossoblù. Ancora da perfezionare la trattativa per l’arrivo in Sardegna dell’uruguayano Naithan Nandez.

