Per alcuni un premio di consolazione. Gli scontenti che non hanno avuto l’assessorato si accontenteranno delle presidenze di commissione. I componenti sono stati eletti nell’ultima seduta. Ora è stato trovato dopo un vertice di maggioranza di questo pomeriggio l’accordo sulle presidenze dei parlamentini. Sempre che nello scrutinio segreto a qualche favorito non venga tirato qualche brutto scherzo. Pierluigi Mannino e Enrica Anedda, due consiglieri di Fdi che non hanno avuto l’assessorato, saranno rispettivamente presidenti delle commissioni Attività produttive e Cultura. Sempre per Fdi Stefania Loi è la nuova presidentessa della commissione Pari opportunità.

La guida della commissione Urbanistica andrà ad Antonello Angioni (Sardegna 2020), quella delle politiche sociali ad Antonella Scarfò (Psd’Az) e Marcello Polastri (Sardegna Forte) allo Sport.

Ai Riformatori le commissioni Lavori pubblici (Umberto Ticca) e Innovazione (Raffaele Onnis), mentre alla Lega vanno Mobilità (Andrea Piras) e Pubblica Istruzione (Roberta Perra). Alessandro Balletto, Fi sarà il nuovo presidente della commissione Bilancio. I presidenti saranno eletti (il voto è a scrutinio segreto) nelle prime sedute dei parlamentini.

L'articolo Comune di Cagliari, accordo in maggioranza sulle commissioni: ecco i presidenti proviene da Casteddu On line.