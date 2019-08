Allarme a Lanusei: “L’acqua non è potabile, bollitela per 15 minuti prima di berla”

L’acqua non è potabile. L’annuncio dell’amministrazione comunale di Lanusei che ha pubblicato sul proprio sito l’ordinanza del sindaco Davide Burchi. E’ stato registrato un superamento dei valori consentiti. Così dalla giornata di oggi e fino a nuova comunicazione entra in vigore il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari. Il provvedimento vale per tutte le utenze del tratto di rete cittadina che fanno riferimento al serbatoio di viale Europa (ad esclusione delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi). Coinvolte anche le utenze di via Marconi, via Siccardi, rione Genna Uara e rione S’Arcu ‘e Susu.

È consentito l’utilizzo dell’acqua per l’igiene della casa e, dopo una bollitura di almeno 15 minuti, quale bevanda, per l’igiene della persona e per l’incorporamento nel cibo.

Abbanoa è stato incaricato di garantire idonei punti di erogazione della risorsa idrica potabile, per uso umano alimentare, nel territorio, dando ampia informazione alla cittadinanza e all’amministrazione Comunale di Lanusei.

Deve apporre sulle fontane pubbliche che attingono l’acqua dal tratto di rete comunale di vile Europa un cartello con la dicitura “acqua temporaneamente non potabile”.

