Cagliari, rivoluzione al mercato di San Benedetto: parcheggi interrati e mega terrazza ristorante

Parcheggi sotterranei e una grande terrazza ristorante sul tetto dell’edificio. Per tenere aperto il mercato anche la sera recuperando l’invenduto e richiamare i turisti. Tutto nel piano che il Comune ha definito per il mercato di San Benedetto. Un progetto ambizioso che per tradursi in realtà attende solo i fondi dal Governo.

Oggi il Comune h approvato il piano per la riqualificazione dei mercati cittadini per 68 milioni. Su tutti gli edifici riqualificazione energetica sostituzione degli impianti di condizionamento e degli ascensori. Una fetta consistente del finanziamento (32 milioni) è destinata al mercato di San Benedetto è prevista la realizzazione di parcheggi interrati, la realizzazione di un piano per la ristorazione, nuovi ascensori e la sistemazione delle aree esterne.

“Esprimo soddisfazione”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, “fin dal primo giorno di insediamento ho incontrato i rappresentanti dei mercati cittadini e fatto un sopralluogo in ciascuno di essi ed ho potuto constatare le criticità, molte delle quali comuni a tutte le strutture.

Finalmente dopo tanti anni si riuscirà ad effettuare un restyling delle strutture che sarà il via per un piano di rilancio dei mercati cittadini così come intenzione di questa Giunta comunale”

Il progetto per il nuovo mercato di San Benedetto prevede la riorganizzazione delle vie di accesso e se dei parcheggi. Gli spazi per la sosta verranno realizzati in una struttura da realizzare sotto terra per liberare aree in superficie e garantire la sicurezza della sosta. Le bancarelle esterne saranno riorganizzate secondo boulevard ordinati e dotati di servizi, con stalli preinstallati identici fra loro da mettere a disposizione dei concessionari.

Spazio alla realizzazione di aree verdi e specchi d’acqua attorno alla struttura con aree per il tempo libero con panchine, giochi e servizi igienici pubblici. Previsti anche il restyling dell’edificio e infine prevista anche la realizzazione al livello della terrazza di spazi ristorante e bar che consentano l’estensione delle attività del mercato nelle ore serali ed il recupero dell’invenduto attraverso cicli di offerta del prodotto locale tradizionale del mercato civico.

L'articolo Cagliari, rivoluzione al mercato di San Benedetto: parcheggi interrati e mega terrazza ristorante proviene da Casteddu On line.