Ancora roghi in Sardegna: elicotteri in azione a Teulada, Tertenia e Nuoro

Undici incendi in Sardegna, tre di questi hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale. In Ogliastra, a Tertania, in località Foxi Manna, a Nuoro, nei pressi della Statale 389 e nella periferia est di Teulada, in località Riu de Monti..

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Teulada coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA e dal personale FoReSTAS.

