La procedura per l’elezione della nuova amministrazione del Consorzio di bonifica dell’oristanese deve andare avanti. Lo chiede la Confagricoltura di Oristano in una nota con la quale esprime un ringraziamento per il lavoro svolto al commissario uscente dell’Ente, Battista Ghisu, sostituito due giorni fa col nuovo commissario Cristiano Carrus, al quale appunto, si chiede di dare corso alle procedure per l’elezione degli Organi Statutari, previste per il 15 Dicembre p.v.

“Il Consorzio”, scrive in una nota Confagricoltura Oristano, “dopo gli importanti sacrifici economici fatti dagli agricoltori, negli ultimi anni ha registrato notevoli passi avanti. Grazie all’intervento della Regione i conti sono stati messi in sicurezza e in questa fase si possono quindi garantire efficienza ed efficacia, per consentire ad una amministrazione ordinaria di governare l’Ente, garantendo i migliori servizi per gli imprenditori agricoli”.

Venerdì, 2 agosto 2019

L'articolo Cambio al Consorzio di bonifica: “Ma la macchina elettorale non si fermi” sembra essere il primo su LinkOristano.it.