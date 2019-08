Legambiente: via dal carbone subito. Metano, solo per un po’

Le proposte sul futuro energetico della Sardegna: sì all’elettrodotto

Legambiente è contro la posizione della Regione Sardegna che ha chiesto al Mise, nell’ultimo incontro di martedì scorso, di rinviare l’abbandono del carbone, previsto dal governo entro il 2025, e di accelerare sulla metanizzazione dell’isola. L’associazione ambientalista considera “improrogabile” – data la grave emergenza climatica e la necessità di concorrere all’obiettivo di zero emissioni nel 2050 – l’uscita dal carbone, senza, però, trascurare le necessità della Sardegna nella fase di transizione. Ma le soluzioni – secondo Legambiente – vanno ricercate nelle tecnologie da fonti rinnovabili (oggi al 35% dei consumi elettrici), nelle politiche di efficientamento del settore edilizio (terza voce di consumo nel bilancio regionale), nella mobilità sostenibile e in un serio e innovativo piano industriale.

Legambiente guarda con favore, invece, al progetto del nuovo elettrodotto di collegamento col continente: “È strategico se vogliamo chiudere le centrali a carbone e dare sicurezza all’isola”, afferma. “Non saranno cinque anni in più a cambiare le sorti delle centrali a carbone, mentre 5 anni e mezzo sono un tempo assolutamente sufficiente a sviluppare un piano energetico sostenibile, anche dal punto di vista sociale e industriale necessario per rendere la Sardegna sempre più competitiva, abbandonando ogni idea che rischia, invece, di rendere l’isola un territorio fragile e isolato rispetto a quanto accade nel resto d’Europa”.

“Ciò di cui abbiamo bisogno per la Sardegna”, insiste Legambiente, “è di un piano per la transizione, che preveda depositi costieri con minirigassificatori (che comunque andrebbero fatti anche nel caso della dorsale del metano), ma che una volta completati e in ottica di decarbonizzazione cesserebbero la loro utilità. Questi risponderebbero in maniera temporanea alle esigenze energetiche delle industrie, alle reti di distribuzione esistenti e in costruzione, alle esigenze di mobilità, trasporto pesante incluso, e delle centrali termoelettriche”. I fondi? Dal 2021 al 2027 l’Ue – sostiene Legambiente – “destinerà ingenti risorse proprio sui temi della transizione, che possono essere destinate a progetti di innovazione”.

L’associazione ambientalista invita anche a favorire lo sviluppo di nuove filiere come quella del biometano “che può arrivare a coprire il 4-6% dei fabbisogni attuali”, e dello altre fonti rinnovabili “spingendo su un’elettrificazione dell’isola accompagnata dal potenziamento dell’interconnessione col continente”.

“Bisognerebbe guardare alla Sardegna”, esorta Legambiente rivolta principalmente alla Regione, “come a un laboratorio di ricerca energetica, alla messa in sicurezza dei territori adattandoli ai cambiamenti climatici, avere coraggio e lungimiranza, scegliendo la lotta contro i cambiamenti climatici come prioritaria rispetto a qualsiasi altro progetto obsoleto e senza futuro”.

