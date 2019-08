Via ai lavori del nuovo acquedotto di Samugheo

Appaltati i lavori, Abbanoa illustra il progetto che eviterà le perdite e i guasti ricorrenti

Via libera ai lavori per sostituire un tratto dell’acquedotto al servizio di Samugheo: il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, ha firmato il contratto con l’impresa aggiudicatrice che realizzerà le opere fondamentali per mandare in pensione la vecchia condotta colabrodo grazie a un investimento di oltre 200mila euro. A eseguire i lavori, che inizieranno dopo l’estate, è stata l’azienda sarda: l’impresa specializzata Melis.

L’investimento. I fondi, stati stanziati dalla Regione tramite il mutuo destinato infrastrutture, sono stati destinati in particolare alla sostituzione integrale del tratto di acquedotto che attraversa il fiume Massari in località Barralla. In questo punto le tubature risultano particolarmente compromesse tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione negli ultimi anni. Ogni intervento, però, ha sempre comportato non pochi problemi perché la condotta è appesa a una malandata passerella in calcestruzzo che consente di superare il corso d’acqua: si tratta di una vecchia struttura che ha anche altissimo impatto visivo sull’ambiente circostante.

Le opere. Il progetto ideato dai tecnici di Abbanoa ha previsto la realizzazione di una nuova condotta interrata in “sub alveo”: ciò sotto il letto del fiume. In questo modo si potrà demolire la vecchia passerella in calcestruzzo e realizzare un’opera con le garanzie di migliore efficienza. Le tubature saranno realizzate in ghisa sferoidale del diametro di 250 millimetri e saranno protette sottoterra da un blocco in cemento armato con blocchi di ancoraggio e giunti antisfilamento. Nei due lati ci saranno pozzetti d’ispezione e valvole di sfiato per una gestione efficiente della condotta.

Tempi rapidi. Abbanoa ha proceduto a tappe forzate per accelerare i tempi di realizzazione di questo progetto fondamentale che migliorare il servizio idrico di Samugheo. Ad aprile è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo messo a basa della gara bandita già a metà maggio mediante procedura negoziata telematica che si basa sulla piattaforma istituzionale “Portale Appalti”. All’inizio di giugno è stata stabilita l’aggiudicazione e ora, dopo le verifiche dei requisiti dell’impresa, è stato firmato il contratto. Cantieri al via entro l’estate per poi concludere i lavori dopo tre mesi.

Venerdì, 2 agosto 2019

