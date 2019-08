Domani il concerto di Fiorella Mannoia, ma i biglietti sono finiti

Dromos a Oristano. Al vecchio ospedale in scena utenti e operatori del Centro per l’autonomia

Oristano è pronta ad accogliere una delle più importanti voci della canzone italiana: Fiorella Mannoia.

Domani sera, alle 21.30, in piazza Cattedrale, sul palco allestito sotto le stelle, in concerto per l’unica tappa isolana del tour all’insegna del suo ultimo disco, “Personale”. Il concerto ha registrato il tutto esaurito già dai primi di luglio.

Ma il Dromos oristanese non si ferma alla Mannoia e ci regala un altro appuntamento previsto per domani pomeriggio. Alle 18.30, al Centro per l’autonomia di Oristano, all’Ospedale Vecchio in piazzale San Martino, va in scena la performance “Serenate stralunate”, presentata dal Centro per l’autonomia con la compagnia Theatre en vol di Sassari.

Ideato e progettato con metodologia contributiva, il lavoro, con la regia di Michelle Kramers e le scenografie di Puccio Savioli, ha come interpreti utenti e operatori della struttura.

Lo studio si collega allo spunto tematico di questa ventunesima edizione di Dromos, che sotto il titolo “Casta diva” saluta la luna nel cinquantenario del primo sbarco dell’uomo sul suo suolo, e tenterà una narrazione del misterioso rapporto tra follia e creatività come espressioni della stessa lunaticità, tracciando un parallelo in chiave a volte ironica e a volte onirica, con azioni teatrali, quadri viventi ed elementi scenografici essenziali. Una composizione interdisciplinare per coinvolgere il pubblico in un viaggio alla ricerca della Luna, insieme ispiratrice e ammaliatrice.

