Un test del sangue scova l’Alzheimer 20 anni prima della comparsa dei sintomi

Un test del sangue sarà in grado di diagnosticare l’Alzheimer 20 anni prima della comparsa dei primi sintomi. È l’ultima e potenzialmente rivoluzionaria scoperta nel trattamento della complessa malattia neurodegenerativa. Il test è stato messo a punto dagli scienziati della Scuola di Medicina della Washington University di St Louis, in Missouri. Gli esperti spiegano che l’analisi è in grado di identificare i cambiamenti del cervello con un’accuratezza del 94%, in modo più semplice ed economico rispetto a una PET. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

