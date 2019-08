Il teatro comunale di Marrubiu inaugurato la prossima primavera

È iniziata a Marrubiu la sistemazione degli stabili del Comune, con quote appartenenti all’avanzo di amministrazione del bilancio comunale e con alcuni finanziamenti regionali ottenuti nel recente passato.

“Grazie a somme ritagliate con l’apertura degli spazi finanziari attuata dal governo nazionale con lo sblocco degli avanzi – ha spiegato il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu – è stato possibile mettere in progetto e rifare a lucido il palagranata della zona sportiva che domani ospiterà una rappresentativa regionale di basket. Grazie alla polisportiva e a chi ha sempre avviato a questo sport i ragazzi e ne ha inculcato in loro la passione, il gran maestro e coach Tonino Spiga, che merita perciò una menzione particolare”.

Nel palagranata sono stati ritinteggiati gli esterni e gli interni con l’aggiunta di particolari fogli di plexiglas protettivi dove stanno panchine e tribune. Lo stabile, inoltre, sarà riconcesso per l’utilizzo alle società sportive che numerose ne fanno richiesta da settembre a giugno, come il basket appunto (con la società guidata da Luca Valongo, impegnata in questi giorni nelle finali del memorial Gesuino e Angelino Fenu), il volley (con la società guidata da Davide Pilloni) e il calcio per bambini (con la sapiente guida di Andrea Baroni).

Ancora, le associazioni saranno ospitate nella palestra di Via Tirso dove si sta ottenendo il collaudo finale dell’agibilità definitiva e per la quale sarà firmata un apposita convenzione per l’utilizzo con l’istituto Comprensivo.

“Verrà deliberata nell’ultima decade di agosto – spiega ancora il sindaco Andrea Santucciu. – La convenzione vedrà l’utilizzo da parte di Comune e scuola del campetto di calcetto e della sala polivalente di Via Brescia”.

“Con il bando dell’efficientamento energetico – prosegue il sindaco Santucciu – contiamo di sistemare definitivamente anche gli spazi di Via Gramsci per cui siamo titolari di un finanziamento di 200.000 euro: siamo per il momento ammessi ma non finanziati. Contiamo che la Regione eroghi le somme per questo importante intervento. Ripresenteremo la domanda di finanziamento con il bando sport e periferie per la conclusione e la chiusura degli esterni del campo di bocce, e assieme a questo, un progetto per il manto sintetico nel campo di terra battuta come ha illustrato in una recente dichiarazione l’assessore allo sport del comune di Marrubiu Antonio Urraci”.

Proseguono, ora più spediti, anche i lavori del teatro comunale. “Contiamo di inaugurare nella primavera del 2020, viste anche le numerose sollecitazioni in tal senso della nostra compagnia teatrale, delle nostre scuole di danza, della nostra scuola civica di musica intitolata ad Alessandra Saba”, afferma il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu. “Inoltre gli impianti sportivi rientrano nelle schede approvate dalla programmazione territoriale, con l’ampliamento del campo di mountain bike, la costruzione di un campo da beach volley e il percorso benessere della zona sportiva”.

“Già ora la nostra zona sportiva è molto frequentata –continua il sindaco di Marrubiu. – Ci aspettiamo che con questi interventi lo sia ancora di più. Inoltre, a settembre ripartirà l’asilo nido, che ha visto concludersi con la festicciola finale il suo anno scolastico il 31 luglio scorso. Ci aspettiamo un nuovo finanziamento regionale per un apertura definitiva nei prossimi tre anni, e nella speranza che aumentino in paese le residenze e la natalità, un contributo che sia a quel punto, costante e consueto nel tempo, anche ben oltre le consiliature da noi guidate. L’asilo nido, infatti, quest’anno ha registrato il gradimento di molti, anche grazie alle professionalità che vi operavano e che caldamente ringrazio”.

“Prevederemo inoltre tante opere per gli stabili – conclude il sindaco Santucciu -, cercando di rendere anche altre strutture più confortevoli, come il mercato e la biblioteca comunale intitolata a Grazia Deledda, e che siano sempre più a misura di marrubiese”.

