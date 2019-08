“Autobus Ctm, i vandali staccano i segnali dei posti agli invalidi, i giovani non cedono il passo agli anziani…”

Per gli anziani, per i vecchi, per gli invalidi è sempre più difficile

viaggiare nei Bus di Cagliari : i vandali tolgono anche i segnali che

indicano i posti riservati, staccandoli letteralmente dalle pareti dei

Bus. Tanto diffusa è questa pratica che ormai il CTM manco più li

ripristina. Come è il caso della vettura n. 306, alla quale si

riferisce questa immagine, che ho potuto fotografare la settimana

scorsa.

Ma anche se ci sono i dischi segnaletici, non dico il dovere,

ma anche la “gentilezza” di cedere il posto ad una persona anziana in

difficoltà, ad un invalido da parte di chi lo occupa non avendone il

titolo, spesso giovani e giovanissimi, anche studenti appena usciti

dalla scuola o diretti al mare, è cosa veramente rara. Gli stessi

operatori del controllo, si dedicano giustamente a verificare il

possesso del titolo di viaggio, ovvero del possesso o meno del

biglietto che molti spesso non hanno, ma del rispetto della regola

del posto riservato agli invalidi non si preoccupano. Intanto, una

cortese preghiera al CTM : in officina controllino anche questi

aspetti delle vetture, ne va di mezzo anche l’immagine dell’Azienda

che ha un targhet complessivamente positivo nel giudizio degli utenti.

Marcello Roberto Marchi

