La dea bendata bacia la Sardegna, “doppietta” di 5 al Superenalotto: vinti oltre 100mila euro

Sardegna protagonista nel concorso di ieri sera del Superenalotto: due giocatori di Olbia (Sassari) e Fonni (Nuoro) hanno sfiorato il Jackpot milionario e centrato due 5 da 52.322,40 euro ciascuno, come riferisce Agipronews. Le schedine vincenti sono state giocate a Olbia presso il Bar Tabacchi su strada Olbia-Golfo Aranci Circ.Nord, e a Fonni al Bar 2000 di Nonne Giovanni in via Sassari 12. Il Jackpot, nel frattempo, è arrivato a 201,4 milioni di euro, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo.

L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stata realizzata una vincita da 9,5 milioni.

