L'ospedale Delogu di Ghilarza chiuso da domenica prossima

L’ospedale di Ghilarza chiude da domenica prossima e sino a domenica 25 agosto. Il provvedimento è giunto questa mattina negli uffici del Delogu a firma del direttore dell’Assl Mariano Meloni. Il piano straodinario annunciato dall’assessore regionale Mario Nieddu, a quanto si è appreso, non è stato sufficiente a risolvere il problema della mancanza di medici che assicurassero un corretto funzionamento dei servizi ospedalieri.

Diversi professionisti si sarebbero detti indisponibili a prendere servizio a Ghilarza con un incarico a termine. Tra Regione e Assl si sta valutando anche la possibilità di ricorrere a medici militari.

Salvo soluzioni dell’ultima ora, il Delogu, comunque chiuderà domenica e sarà la prima volta nella storia del nosocomio. Il personale verrà messo in ferie e in parte dirottato all’ospedale di Bosa, dove pure si registra una situazione di emergenza per la carenza di medici.

Per questa sera alle 19 è stata annunciata una riunione del Comitato civico che in questi mesi si è battuto in difesa dell’ospedale Delogu di Ghilarza. Annunciata anche la presenza del presidente della Commissione regionale sanità Domenico Gallus che è anche presidente del Distretto sanitario di Ghilarza e che sta seguendo la vicenda.

