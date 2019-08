Maxi sequestro di vestiti sulle spiagge di Tuerredda e Domus De Maria, 4 venditori abusivi stranieri nei guai

Blitz dei finanzieri nei litorali di Domus De Maria e Tuerredda alla “caccia” di venditori abusivi. Sono quattro quelli pizzicati a proporre vestiti e accessori ai bagnanti che, in piena estate, affollano due tra i più bei litorali sardi. Sono tre senegalesi ed un argentino: due di loro non avevano la licenza di commercio, mentre gli altri non avevano nessun permesso ufficiale per vendere in spiaggia. I finanzieri hanno sequestrato quasi duecento “pezzi” tra capi di abbigliamento e accessori vari, e subito dopo hanno staccato un poker di multe da 1032 euro l’una. L’intervento delle Fiamme Giall avviene in un periodo dell’anno nel quale, come da tradizione, tutta la provincia di Cagliari è presa d’assalto da un notevole numero di turisti che, in modo altrettanto “tradizionale”, vedono passarsi davanti al naso, sui litorali, venditori di questo o quel prodotto.

E, dai piani alti degli uffici della Guardia di Finanza, arriva la conferma che i controlli proseguiranno a tamburo battente per tutto il resto della stagione estiva.

