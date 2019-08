L’ATS ha un nuovo commissario straordinario: in carica per due mesi Domenico Mantoan, veneto, è stato nominato ieri dalla giunta regionale

La giunta regionale, convocata ieri dal presidente Christian Solinas, ha nominato Domenico Mantoan commissario straordinario dell’ATS, Azienda per la tutela della salute.

Montoan, proposto dall’assessore alla Sanità Mario Nieddu, resterà in carica per 60 giorni, fino all’approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e in particolare della legge istitutiva dell’Azienda unica.

Domenico Mantoan ha 62 anni, e attualmente è Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Venerdì, 2 agosto 2019

