Direzione dei Centri di salute mentale: no dei medici agli psicologi

L’Ordine di Oristano si unisce all’appello per bloccare i bandi di concorso

Anche l’Ordine dei Medici Chirurghi di Oristano prende posizione contro gli psicologi alla direzione dei centri di salute mentale, unendosi al “No” dei tanti che in questi giorni stanno protestando affinché vengano bloccati i bandi di concorso, pubblicati lo scorso mese.

“Condividiamo appieno”, dichiara il presidente dell’Ordine Antonio Sulis, “la posizione assunta dalla Commissione regionale sanità, presieduta dal dottor Domenico Gallus, unendoci all’appello rivolto all’assessore Mario Nieddu, affinché vengano annullati tali bandi. È una possibilità consentita dalla legge, ma sconsigliata dal punto di vista dell’opportunità e soprattutto per la qualità dell’assistenza.”

“Senza niente togliere alle molteplici professionalità”, prosegue Sulis, “che operano in campo sanitario, la tendenza attuale volta ad assegnare incarichi operativi e dirigenziali a figure non mediche, per prestazioni prettamente mediche, è una scelta che aumenterebbe, ancora di più, le difficoltà che tali servizi si trovano ad affrontare, come segnalato sia dalle Cliniche Universitarie che dai Servizi psichiatrici territoriali, abbassando ulteriormente il livello di assistenza e le garanzie per i cittadini utenti”.

“Nel caso specifico è chiaro che il medico è l’unica figura competente a effettuare diagnosi e stabilire cura e terapia farmacologica, per cui la visione d’insieme e lo specifico approccio per paziente gli consentono, certamente, maggiore conoscenza e appropriatezza, sia nell’assumere decisioni riguardanti l’organizzazione e la gestione del Servizio, che nel sovrintendere e coordinare l’operatività di tutte le figure professionali coinvolte”.

“Ci uniamo pertanto alla richiesta della professoressa Liliana Lorittu, Direttrice della Clinica psichiatrica Università di Sassari, della dottoressa Graziella Boi, direttrice del Centro trattamento disturbi psichiatrici correlati ad alcool e gioco d’azzardo di Cagliari e del Dott. Chicco Trincas direttore del Servizio psichiatrico Sud Sardegna; già sentiti dalla Commissione regionale”.

“Tutto questo”, conclude Sulis, “affinché scelte politiche non ottimali non giungano a privare, la direzione del Servizio di Salute Mentale, della figura insostituibile del medico psichiatra”.

Venerdì, 2 agosto 2019

