Nuovo look per i mercati di Cagliari, servono 70 milioni: Truzzu “chiama” Conte

In quello di San Benedetto le lamentele principali sono legate alle scale mobili ferme da anni, all’impianto dell’aria condizionata spesso in tilt e al tetto – qualche anno fa era addirittura crollata una parte interna -. A Sant’Elia c’è la “replica” dei condizionatori ko, mentre a Is Bingias – venditori abusivi a parte – c’è il problema dei muri scrostati. In via Quirra i clienti devono prendere un montacarichi per poter raggiungere il primo piano del mercato civico, e la struttura è decisamente fatiscente. Adesso, la Giunta Truzzu prova a cambiare il look dei mercati civici di Cagliari, incluso quello del ricci e quello ittico al’ingrosso. Servono circa settanta milioni di euro: 67990,196, per l’esattezza. Denari che, attualmente, non sono nelle casse di palazzo Bacaredda ma che, presto, potrebbero arrivarci. La nuova Giunta ha approvato il Piano di riqualificazione da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’ammissione al finanziamento.

Il piano prevede interventi su tutti i mercati cittadini.

