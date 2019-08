Spaccio di cocaina, arrestato dai carabinieri un elettricista di Calasetta.

E’ accaduto ieri, durante un servizio di controllo: i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 55enne di Carbonia, ma residente a Calasetta, di professione elettricista.

L’uomo era sospettato di spacciare droga già da qualche tempo e i militari ne stavano seguendo i movimenti. Ieri, è stato intercettato in piazza e controllato per poi essere accompagnato a casa dove sono stati trovati oltre 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento. Ai militari non è sfuggito un blocco per appunti in cui era stata rendicontata scrupolosamente l’attività illecita.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo. Questa mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e ha rinviato il processo ai primi di ottobre.

L'articolo Nascondeva in casa oltre 30 grammi di cocaina: arrestato elettricista a Calasetta proviene da Casteddu On line.