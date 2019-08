L’ultimo saluto ad Andrea Mussiniano, “Terralbese esemplare” Apprezzato per il suo impegno nel volontariato era stato premiato domenica scorsa

Terralba, ha salutato ieri, per l’ultima volta, Andrea Mussiniano, cittadino “esemplare” e punto di riferimento per tutta la comunità.

Si è spento a 85 anni. Era conosciuto per il suo impegno nelle attività di volontariato. Tantissime le persone che nel suo profilo Facebook hanno voluto lasciare un messaggio di saluto e di ringraziamento.

Il “signor Andrea”, chiamato così da molti a Terralba, ha iniziato a star male alcuni mesi fa. Domenica scorsa avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione del “Terralbese esemplare”, e ritirare il prestigioso riconoscimento attribuitogli, ma aggravatosi il giorno prima è stato ricoverato in ospedale. E’ riuscito, comunque a ricevere il graditissimo premio, consegnatoli lunedì in ospedale da alcuni “colleghi” volontari. Martedì, poi, la notizia della sua scomparsa.

“Era un uomo molto conosciuto e molto dedito al volontariato, alla vita comunitaria”, ricorda Sandro Pili, sindaco di Terralba. “Avrei voluto far in tempo a salutarlo, ma purtroppo non ci sono riuscito”.

Ieri i funerali. Andrea Mussiniano è stato ricordato anche dagli alpini, riuniti per dare un ultimo saluto al collega e all’amico.

Venerdì, 2 agosto 2019

