La break dance? “Può essere pericolosa”, a Villasimius esibizioni vietate in piazza Incani

La richiesta, a suo tempo, è stata accettata: gli “artisti da strada” del gruppo Sardinia Klan – nella loro pagina ufficiale Facebook si definiscono “performer professionisti” – si sono potuti esibire in piazza Incani a Villasimius sino ad oggi. Già, perchè l’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Dessì ferma piroette e acrobazie proprio in uno dei “cuori” della movida estiva cittadina. Le ragioni dello stop? “Numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che lamentano la difficoltà a transitare nella piazza, dovuto all’eccessivo assembramento di numerose persone in spazi limitari che impediscono, fra l’altro, anche l’accesso agli esercizi commerciali” che si trovano a ridosso della piazza stessa. E, proprio per la grande folla che si raduna in occasione degli spettacoli di break dance, ci potrebbe essere la possibilità di “pericoli dell’incolumità pubblica in caso di emergenza”. Per Dessì c’è un’incompatibilità “manifestata dalla presenza dello spettacolo di break dance con l’esiguo spazio a disposizione” in piazza Incani. E allora, stop a tutto.

L’ordine è infatti perentorio: “Al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, il presidente dell’associazione “Sardinia Klan” Danilo Simone viene vietato l'”esibirsi con lo spettacolo nella piazza Incani”. C’è comunque già un’altra zona individuata: “Piazza Giovanni XXIII”. Adesso bisognerà vedere se l’associazione accetterà o se farà ricorso al Tar o, addirittura, al Capo dello Stato.

