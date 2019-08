Sanità: il veneto Mantoan commissario Ats Sardegna

E' Domenico Mantoan, 62 anni, direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, il commissario straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna. E' stato nominato, su indicazione dell'assessore della Sanità Mario Nieddu, durante la seduta di Giunta convocata a tarda sera a Villa Devoto dal presidente della Regione sarda, Christian Solinas.

Il manager prende il posto di Fulvio Moirano, che aveva lasciato la direzione generale dell'Ats più di un mese fa e, scrive la Regione in una nota, ricoprirà l'incarico per il tempo strettamente necessario all'approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e in particolare della legge istitutiva dell'Azienda unica, e comunque per un massimo di sessanta giorni. Mantoan, è puntualizzato nella nota, è regolarmente inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina.