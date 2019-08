Da Cagliari a Sestu per sbarazzarsi dei rifiuti in aperta campagna: incivile sorpreso dai barracelli

È arrivato al volante di un’Alfa Romeo in aperta campagna, a Sestu, per sbarazzarsi dei rifiuti, lanciandoli “comodamente” tra le sterpaglie. Peccato che, proprio in quel momento, stessero passando dei barracelli, che l’hanno colto sul fatto. Così, per un incivile cagliaritano è scattata la multa da 400 euro. A pubblicare la foto dello “schifo” e darne notizia è l’assessora comunale dei Lavori pubblici di Sestu, Lia Sechi: “Colto sul fatto, sanzionato, obbligato a ripristinare i luoghi e a conferire correttamente”. In pratica, oltre a dover aprire il portafoglio, ha anche dovuto riaprire le portiere dell’auto per rimettere la spazzatura lanciata fuori poco prima. Il comandante della compagnia barracellare Andrea Fadda spiega che “l’uomo è arrivato a bordo di un’auto, dalle verifiche fatte abbiamo scoperto che vive a Cagliari e che, invece, la sua compagna risiede proprio a Sestu”.

