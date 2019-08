Stefania di Ozieri, allevatrice disperata: “Ho tre figli e guadagno solo mille euro al mese”

Allevatore lavoro esclusivamente maschile? Manco per idea: Stefania Farina, 45 anni, di Ozieri, due decenni fa esatti sposa un allevatore: “Con lui ho anche deciso di sposare questo lavoro. Ho creato una famiglia, ho tre figli e chiedo solo che mi venga riconosciuto il giusto”. Quel “giusto” sono una valanga di soldi: tra contributi non ancora arrivati e rimborsi per la siccità “mancano all’appello oltre quarantamila euro. A fine mese, tolte le spese, ci rimane poco per vivere, mille euro” o su di lì. Briciole, considerando che sono ben cinque le bocche da sfamare. Tre delle quali sono giovani: “Mio figlio ha 16 anni e le mie due figlie 19 e 23. Una di loro vorrebbe andare a studiare all’Università ma c’è un grosso punto di domanda, devo basarmi su quello che ho”. In altre parole, se il denaro basterà ok, in caso contrario una giovane sarda dovrà rinunciare, nel 2019, a potersi laureare. È solo uno dei tanti drammi “collegati” a quello che stanno vivendo, da anni, la gran parte degli allevatori e degli agricoltori isolani.

“Grazie a Dio non ho l’affitto di casa da pagare, ho saldato tutti i debiti e sono riuscita a ‘pagarmi’ il mio terreno, ma non è semplice andare avanti”. La Farina ha anche pensato di mollare tutto: “Ho anche messo un annuncio di vendita del terreno, poi insieme a mio marito ci abbiamo ripensato perchè non sappiamo cos’altro fare. Tutti i figli sono ancora a casa, non te l’hanno chiesto loro di venire al mondo e ci danno una grande mano”.

