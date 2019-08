Magia ed energia, colori sfavillanti e ritmi frenetici. Saranno gli ingredienti dell’ultima giornata dell’evento “International Folk Fest” in programma domani – a partire dalle 21.30 – nel parco comunale “Efisio Marcis” lungo la via Fiume. La manifestazione, promossa dal gruppo folk “I Nuraghi” e arrivata alla 15esima edizione, propone l’esibizione dei gruppi provenienti da Cile con il Ballet folclorico Ciudad de Los Andes “Bafocla”, Folk dance ensemble “Malunelis” (Lituania) e Taiwan con la formazione conosciuta come “Taiwan Youth Dance Company”. In rappresentanza della Sardegna ci saranno gli organizzatori de “I Nuraghi” e il gruppo Folk San Nicola di Sassari. L’appuntamento, presentato da Ottavio Nieddu, è patrocinato dalla Regione e dall’Amministrazione comunale che hanno scommesso sulla crescita culturale e turistica attraverso la mescolanza delle tradizioni popolari.

L'articolo Sestu, sabato l’ultima giornata dell’International Folk Fest proviene da Casteddu On line.