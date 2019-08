Solanas brucia, case evacuate a Santa Barbara per un maxi incendio

L’incendio che è scoppiato a Solanas ha circondato alcune case nella località Santa Barbara. Sono questi gli aggiornamenti principali sul rogo scoppiato in un primo giorno di agosto con l’allerta “media” per quanto riguarda il rischio incendi nell’Isola. Le fiamme, molto alte ed estese, hanno portato più di un residente ad allontanarsi dalla propria abitazione. Sul posto sono arrivati, a sirene spiegate, i Vigili del fuoco. Tre i mezzi in azione per cercare di domare il fuoco, che si è sviluppato nella vegetazione per poi propagarsi ad un canneto vicino ad un canalone, arrivando a “toccare” alcune case.

E i Vigili del fuoco, per precauzione, hanno subito fatto sgomberare alcune abitazioni. In azione anche i volontari del servizio antincendio oltre alla polizia Stradale e alla polizia Locale. La situazione, pian piano, sta tornando sotto controllo, poi sarà tempo per l’eventuale conta dei danni.

