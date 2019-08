Vasto incendio a Solanas, le fiamme sono divampate da un’ora e sono ben visibili da grande distanza. La zona interessata è quella vicino a via delle Palme e via della Camelie. L’allarme è stato lanciato quasi subito dai residenti presenti nella famosa località turistica di Sinnai e sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco, per cercare di domare un rogo molto esteso. Come si vede nella foto di Patrizia M., le fiamme ai trovano a pochissima distanza dalle case nella zona del rio Solanas. Ulteriori dettagli emergeranno, con molta probabilità, nelle prossime ore, dopo che la zona sarà stata totalmente bonificata e messa in sicurezza.

L'articolo Vasto incendio a Solanas, fiamme vicino alle case nella zona del fiume proviene da Casteddu On line.