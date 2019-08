Dallo spazio l’astronauta Luca Parmitano ci vede così

L’astronauta italiano Luca Parmitano, al comando da alcuni giorni della Stazione spaziale internazionale, ha postato sul proprio profilo Twitter un’immagine che mostra la Sardegna questo pomeriggio. Una bella immagine accompagnata da un breve commento: “Catturata nel riflesso del sole”.

L’astronauta Luca Parmitano dal 20 luglio è in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) nell’ambito della missione Beyond, la seconda per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Giovedì, 1° agosto 2019

