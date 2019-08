Incendio a Decimoputzu, il fuoco devasta un giardino: in salvo gattini e pavoni

Incendio a Decimoputzu. Le fiamme, partite dalla campagna, hanno invaso in poco tempo le abitazioni di via Nenni. Danni in particolare in una casa dove è stato distrutto dal rogo un trattore e il deposito degli attrezzi. In salvo gli animali: i gattini e 5 pavoni che erano chiusi in un recinto e sono stati salvati dai Vigili del fuoco.

