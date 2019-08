Ghisu lascia il Consorzio di bonifica: “Conti in ordine, ora le nuove assunzioni”

“Voglio esprimere al nuovo Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese Cristiano Carrus”, ha scritto Battista Ghisu, “i miei più sinceri auguri di buon lavoro, per questo prestigioso incarico che lo vedrà impegnato tra le altre attività a portare avanti la procedura elettorale prevista per il 15 Dicembre, per l’elezione degli Organi Statutari”.

“Il Consorzio”, prosegue, “in questo ultimo anno ha registrato notevoli passi avanti e i conti sono stati messi in sicurezza per garantire efficienza ed efficacia nell’azione tesa a garantire i migliori servizi per gli agricoltori. Con il Piano di Organizzazione Variabile e con il Bilancio 2019 approvato si sono messe le basi per le nuove assunzioni e stabilizzazioni, per il rinnovo totale del parco mezzi e attrezzature dell’Ente e per fare le bonifiche in tutta la rete di colo, che da alcuni mesi è stata attivata”.

L’ex Commissario si congeda ringraziando il team con cui ha lavorato al Consorzio: “Ringrazio il Direttore Generale Maurizio Scanu, il Dirigente del Servizio Agrario Serafino Angelo Meloni, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Roberto Sanna e tutti i loro collaboratori per il prezioso lavoro svolto per il Consorzio. Ringrazio infine tutto il personale operaio per l’impegno svolto nelle campagne nell’interesse di tutto il mondo agricolo”.

Giovedì, 1 agosto 2019

