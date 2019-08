Assunta, infermiera di Ozieri: “Spero che Laura Pausini saluti le mie figlie dal palco”

La speranza, per un fan di un cantante, non muore mai. Quella di Assunta, adoratrice di Laura Pausini, “ma anche di Biagio, è bello anche come uomo”, è che la star che dall’Emilia Romagna ha conquistato tutto il mondo con le sue canzoni “saluti dal palco Alessia e Marta, le mie figlie, anche loro sono fan”. Arriva da Ozieri e sventola un cartello con la scritta “da Ozieri per te, #divina”, e ovviamente la destinataria del bellissimo messaggio è lei, Laura Pausini. “La maglietta che indosso, con la sua foto al centro, me la sono fatta realizzare apposta”. Insomma, altri soldi spesi oltre a quelli per i biglietti, ma vale sempre la regola del “per la Pausini questo ed altro”. In casa, Assunta, ha tutti i cd, “anche se se ne occupa principalmente una delle mie due figlie. L’accoppiata con Biagio Antonacci mi piace, lui è il poeta e lei, Laura, la regina”. Della musica, scontato dirlo. I cancelli non sono ancora aperti ma l’infermiera amante de “La Solitudine, canzone sutpenda”, combatte il sole cocente senza troppa paura.

“Sono arrivata qui ore prima perchè voglio vedere e ascoltare bene Laura. Spero di potermi fare un selfie con lei”. Sognare, effettivamente, non costa nulla. “Con le mie figlie avremo la visuale prato”. Non troppo vicine, insomma, ma nemmeno troppo lontane per sperare di incrociare lo sguardo di Laura e Biagio.

