Cento anni con Radja: Nainggolan verso il ritorno al Cagliari per il centenario

Gli esperti di mercato lo danno per certo: Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, un dei top players della Serie A, è vicinissimo al ritorno in rossoblù.

La trattativa tra nerazzurri e Giulini è alla fase finale: si parla di un prestito secco e ingaggio pagato dalla squadra sarda. Il presidente si prepara così ad presentare ai tifosi una rosa con nomi di grido per festeggiare i 100 anni di vita della società rossoblù. Già preso Rog (al momento l’acquisto più costoso della storia del Cagliari) ieri Naithan Nandez, centrocampista uruguayano del Boca Juniors, è stato salutato con un’ovazione dei propri tifosi e od è atteso in Italia nelle prossime ore per le visita e la firma con la società rossoblù.

Giulini sta valutando anche l’ipotesi di acquistare una seconda punta che affianchi Pavoletti. I nomi sono quelli di Defrel, Simeone e Ounas.

