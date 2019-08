Serramanna, la Protezione Civile richiama il comune: “Dov’è il piano di sicurezza idrogeologico?”

La protezione civile richiama il comune di Serramanna per non aver ancora presentato il piano di sicurezza idrogeologico. A evidenziare questa problematica di non poco conto è il gruppo “Progetto Serramanna” che rende pubblico il documento inviato dalla direzione generale della Protezione Civile, servizio della pianificazione e gestione delle emergenze, in cui “si comunica che agli atti non risulta trasmesso dal comune di Serramanna nessun piano di Protezione Civile per rischio idraulico idrogeologico” .

“Il nostro comune in diverse occasioni – spiega Carlo Pahler consigliere di minoranza – ha subito problemi legati ai rischi idrogeologici. Oggi a seguito di una mia verifica la protezione civile chiede con urgenza al Comune di Serramanna di presentare il documento poiché mai presentato”

