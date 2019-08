Nasce bicchiere birra di vetro riciclato

(ANSA) - CAGLIARI, 1 AGO - Le aziende sarde diventano sempre più sostenibili: è il caso di Ichnusa che ha creato un nuovo bicchiere di vetro riciclato, nel segno del rispetto del Birrificio di Assemini verso il territorio. E' stato realizzato con l'utilizzo anche di scarti e rimanenze di bottiglie provenienti dall'azienda il cui marchio è legato da oltre cent'anni alla Sardegna.

Il vetro è ambrato e spesso, il fondo riporta le parole chiave "riuso, impegno e rispetto" che incorniciano la silhouette dell'Isola. Un altro tassello dell'attenzione che il Birrificio ripone verso l'ambiente e una produzione più sostenibile.

Da sempre, in Sardegna, Ichnusa sostiene e utilizza il "Vuoto a Buon a Rendere", formato che, in un'ottica di economia circolare, permette il riutilizzo della stessa bottiglia fino e oltre i vent'anni. Dal 2019 è attiva una nuova linea di confezionamento interamente dedicata alle bottiglie di vetro a rendere, caratterizzate dal tappo verde.

Il bicchiere in vetro riciclato sarà disponibile - in edizione limitata - come omaggio per tutti coloro che effettueranno un acquisto di Ichnusa nella grande distribuzione dal 1 agosto al 30 settembre 2019.(ANSA).