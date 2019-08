Vino, jazz e due artisti di fama internazionale: Dromos arriva a San Giovanni di Sinis

Questa sera l’apertura Festival Dromos, con Paolo Fresu e il Devil Quartet, ma il festival prosegue il suo cammino già da domani, con un doppio appuntamento a San Giovanni di Sinis, il borgo marino nei pressi di Cabras.

Alle 20, la basilica paleocristiana farà da cornice alla performance di Boris Savoldelli, una delle voci più originali nel panorama internazionale, che condurrà gli spettatori in un viaggio sonoro tra misticismo e spiritualità. Ingresso libero.

Poi, un’ora e mezza dopo, alle 21.30, ci si trasferirà nella Piazza Centrale a ridosso della Chiesa per il concerto di Alfa Mist, produttore e compositore londinese recentemente salito agli onori della critica con il disco “Structuralism”, pubblicato per la Sekito lo scorso 26 aprile.

La serata di venerdì a San Giovanni di Sinis inaugura la serie di appuntamenti all’insegna di Archeowine & Jazz con cui il festival celebra le eccellenze enogastronomiche locali.

In programma a partire dalle ore 20 le degustazioni proposte da dodici cantine del territorio, in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier. La cena è su prenotazione, al num. 3491200682. La cena sarà a cura dello chef Salvatore Camedda del ristorante Somu a Oristano.

Da quest’anno, inoltre, nasce il Bio Dromos Bar, grazie alla collaborazione con la SGfood di Stefano Marongiu. L’iniziativa si caratterizza per la proposta di prodotti bio e di qualità, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, selezionando materiali biodegradabili e compostabili.

Il festival dalla ventunesima edizione diventa Plastic Free: negli spazi dei concerti verranno vendute solo bottigliette d’acqua biodegradabile e compostabile Sant’Anna, il cui tappo in plastica verrà raccolto e riciclato al fine di devolverne il ricavato al Rifugio Iaia di Narbolia, per aiutare i cani ospiti della struttura.

I biglietti per gli eventi con ingresso a pagamento si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna, nel sito internet, o al tel. 070 65 74 28.

Riduzioni del 30 per cento sono previste per gli over 65 e gli under 18 (tranne che per il concerto di Giovanni Allevi). I bambini sotto i 4 anni non pagano. Convenzioni Carta del Docente e 18app.