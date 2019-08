Il Trenino verde può ripartire subito

Via libera della Regione all’Arst dopo l’entrata in vigore della nuova legge

Il Trenino verde può ripartire. Con l’entrata in vigore della legge sulle linee ferroviarie a uso turistico approvata dal Parlamento e pubblicata ieri, la Regione ha dato – con tempestività e senso di responsabilità, fanno notare dagli uffici regionali – il via libera al contratto di gestione e manutenzione con l’Arst, ultimo passaggio per il riavvio del servizio.

“Abbiamo sollecitato più volte – ha commentato con soddisfazione l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde – che la vecchia legge venisse modificata: è stata approvata e finalmente ieri è entrata in vigore. Così oggi stesso abbiamo dato l’ok al contratto con l’Arst e il Trenino verde può ripartire da subito. È una grande vittoria per tutta la Sardegna, sono contento per i nostri operatori turistici”.

“È un treno storico – ha concluso l’assessore Todde – una risorsa importante e non solo simbolica per la nostra economia, e in questi anni io e tutta la Giunta faremo di tutto per valorizzarlo”.

Giovedì, 1° agosto 2019

