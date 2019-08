Cagliari, scontro tra auto in via Capula: donna ferita finisce all’ospedale

Incidente stradale nel quartiere cagliaritano della Fonsarda. Una Citroen C3, un 30enne di Cagliari, mentre stava percorrendo la via San Carlo Borromeo in direzione via Capula nell’attraversare l’incrocio con la via Capula regolato dallo stop, si è scontrato con una Suzuki Vitara, condotta da un 60enne di cagliaritano. La passeggera dalla Citroen è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge

