Anas: nuova illuminazione gallerie su 387

L'Anas ha attivato oggi i nuovi impianti di illuminazione a Led nelle gallerie Cuile Cois, Monte Masoni, Su Cabriolu e Casa Melis della Statale 387 "del Gerrei", nel sud Sardegna.

Gli interventi riguardano l'istallazione di lampade a Led di ultima generazione con l'obiettivo di ridurre i consumi, ma anche di innalzare i livelli di sicurezza all'interno delle stesse gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali. I territori interessati dalle lavorazioni sono Ballao, San Vito, Armungia e Villasalto.

L'Anas da alcuni anni sta investendo una media di 50 milioni di euro l'anno nella manutenzione e nell'ammodernamento della rete stradale sarda in gestione. Un processo iniziato nel 2017 a seguito di approvazione del Contratto di Programma 2016/2020 con il Ministero delle Infrastrutture. In particolare per l'ammodernamento delle gallerie sono stati investiti tra il 2017 e il 2018 circa 7 milioni, intervenendo nel tunnel di attraversamento della città di Olbia, nella sostituzione delle vecchie lampade con luci a led in alcune gallerie della statale 125 Var, nel completo rinnovamento degli impianti della galleria Teulargiu lungo la statale 389 Var e infine lungo la statale 387.

Il piano di ammodernamento, che è in corso di esecuzione anche in questo 2019, riguarda interventi nelle gallerie delle statali 554, 131 Dcn, 293 e a 125 Var, per un importo complessivo già finanziato di oltre 8 milioni di euro.