Dinamo ingaggia Curtis Jerrels da Milano

(ANSA) - SASSARI, 1 AGO - Il penultimo tassello della Dinamo Banco di Sardegna è Curtis Louis Jerrells. Il presidente del club sassarese Stefano Sardara e il general manager Federico Pasquini hanno individuato nell'esperto play-guardia in uscita da Milano l'uomo giusto per lo scacchiere di Gianmarco Pozzecco, che nell'esprimere i suoi desideri aveva tracciato un identikit molto simile a quello del giocatore texano, 185 centimetri di altezza per 88 chili di peso.

Giocatore di grande esperienza, in Europa da molto tempo, è reduce da due stagioni a Milano, dove all'esordio ha vinto lo scudetto.

Con lui coach Pozzecco si assicura leadership, punti e capacità di assumersi responsabilità nei momenti decisivi.