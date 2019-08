Choc a Torpè, scritta razzista su un muro con tanto di svastica

Tre parole utilizzate per comporre una frase razzista, scritta con la bomboletta spray, a caratteri cubitali, sul muro di una casa di Torpè, nel Nuorese. L’immagine choc è stata pubblicata dalla pagina Fb Sotziu Raighina – un’organizzazione che si occupa di “ripudiare qualunque estremismo” e che “ha come obbiettivo quello di appoggiare la creazione di una nuova Identità Nazionale Sarda, libera dalle dinamiche partitiche italiane, socialmente giusta, perché prima di fare la Nazione Sarda bisogna fare i Sardi, senza che nessuno si senta fuori da questo progetto”. La scritta è stata fatta ieri, probabilmente di notte: approfittando dell’oscurità, qualche idiota – difficile trovare termini più “leggeri” – ha pensato di scrivere un messaggio che, naturalmente, dev’essere totalmente condannato. E chissà se, dopo aver visto la sua “opera” finita sui social e su Casteddu Online, l’anonimo imbrattatore avrà un sussulto e tornerà lì, davanti a quel muro, per cancellare la scritta.

