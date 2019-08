Autunno Barbagia, motore turismo interno

(ANSA) - CAGLIARI, 1 AGO - Alla scoperta di un pezzo di Sardegna che d'estate rimane di solito sotto traccia. Un percorso più ragionato, più calmo. Lontano dalle spiagge e dalle grandi folle di luglio e agosto. Meno bagni e più passeggiate, vino e gastronomia. Con la possibilità di ammirare un cortile, un tessuto o un vaso fatto a mano. Si parte a settembre e si chiude davanti ai caminetti, a dicembre. È il viaggio nel cuore dell'isola di Autunno in Barbagia, manifestazione organizzata dalla Camera di commercio di Nuoro con il sostegno, tra gli altri di Regione, Banco di Sardegna, Tiscali e dei principali vettori marittimi che collegano l'isola al "continente".

Da quest'anno c'è un promettente ponte con l'Olanda grazie alla compagnia aerea Transavia. I numeri li ha presentati il presidente dell'ente camerale di Nuoro Agostino Cicalò: 500mila presenze, giro d'affari di 10 milioni di euro, 32 paesi e 2500 imprese coinvolte. Si comincia con tre tappe: Bitti, il 7 e 8 settembre, Oliena il 14 e 15, Austis e Orani il 21 e 22. Si prosegue il 28 e 29 settembre a Dorgali, Sarule, Tonara, la patria del torrone. Poi ottobre: Gavoi, Lula e Meana Sardo.

Continuando con Lollove, Onaní, Orgosolo, il paese dei murales colorati e rivoluzionari. E ancora: Belví e Sorgono sono pronti ad accogliere gli ospiti il 19 e il 20, Aritzo e Ottana il 26 e il 27. Desulo e Mamoiada il primo novembre, Nuoro, la città di Grazia Deledda, e Tiana, danno appuntamento ai visitatori il 9 e il 10 novembre. Poi weekend ad Atzara, Olzai e Ovodda e a Ollolai (il paesino scelto da diverse famiglie olandesi per iniziare una nuova vita), Orotelli. Poi tra novembre e dicembre Gadoni, Oniferi, Teti. Si sale poi a Fonni, il paese più alto della Sardegna, e a Ortueri. Si chiude il 14 e 15, quasi sotto Natale, a Orune.

"Serve per destagionalizzare - ha detto l'assessore regionale del turismo Gianni Chessa - è questo il valore aggiunto di Autunno in Sardegna". E per fare capire che turismo e business - come ha spiegato il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese - possono creare le basi per frenare lo spopolamento delle zone interne. Perché un tesoro così va presidiato.(ANSA).