Cagliari, fan di Laura Pausini e Biagio già fuori dalla Fiera: “Bentornata principessa”

Il sole che spacca letteralmente le pietre – e forse anche il marmo – in un primo agosto con l’allerta meteo per “alte temperature” diramata dalla Protezione Civile? Bazzecole per i fan di Laura Pausini e Biagio Antonacci: il loro concerto alla Fiera di Cagliari è il “gran finale” del tour, e tantissimi ammiratori della cantante romagnola e del suo “nuovo poeta” sono già assiepati fuori dai cancelli di viale Diaz. I cancelli sono ancora sbarrati, ma l’adrenalina è già alle stesse: la Pausini manca dal capoluogo sardo da molti anni, e vederla – meglio, sentirla – duettare con Biago, per molti, è un’occasione più unica che rara. Ci sono giovanissimi e giovanissime, ma anche mamme che hanno macinato tantissimi chilometri per portare i figli all’evento musicale e che, a loro volta, sono fan sfegatate della cantante che ha esordito, a metà degli anni Novanta, con “La solitudine” e poi, musicalmente parlando, non si è più fermata. Per ingannare il tempo c’è chi fa le parole crociate, chi gioca a carte e chi “smanetta” con lo smartphone, facendo molta attenzione al livello della batteria: tornerà utile, stasera, per scattare quante più foto ricordo possibile.

E i fan sono davvero di tutte le età e di – quasi – tutte le città sarde. C’è chi è arrivata da Ozieri e chi dalla vicina Pirri: maglietta d’ordinanza con le foto di Laura Pausini, bandana e tutti i suoi cd a casa. Ma non sfigura nemmeno Biagio, in questo sodalizio musicale che ha conquistato tutta l’Italia: “Non è solo bravo, è anche bello”, confessano alcune fan. Nelle prossime ore, sul nostro sito www.castedduonline.it sarà possibile leggere e vedere le interviste realizzate fuori dalla Fiera.

