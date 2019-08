A Solarussa la prima rassegna folk dedicata ai più piccoli Iniziativa del gruppo Mini Folk “Imparis” in collaborazione con Comune e Pro Loco

I giovani sono il futuro, ma non per questo non possono portare avanti antiche tradizioni. A Solarussa si svolge la prima rassegna folkloristica dedicata a loro.

L’iniziativa, promossa ed organizzata dal Mini Gruppo folk “Imparis”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco, si terrà sabato prossimo 3 agosto. L’appuntamento è alle 19.30 per la sfilata dei gruppi, e alle 21.30, con i balli nella Piazza della Chiesa delle Grazie.

Oltre i giovani ballerini di Solarussa, che faranno gli onori di casa, saranno presenti anche i gruppi Mini folk di Buddusó, Tresnuraghes, Budoni, Macomer, Sestu e Villaurbana.

Ad animare la serata anche i Mini Tamburini e Trombettieri di Oristano, le Launeddas del Sinis, Salvatorangelo Salis. Presenta Salvatore Podda.

“Il mio invito”, ha affermato il sindaco del paese Mario Tendas, “va a tutti gli appassionati. I nostri giovani hanno bisogno di un gran sostegno. Sono sicuro che sarà una splendida serata”.

Giovedì, 1° agosto 2019

